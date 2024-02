Homem parte vidro da porta da autarquia de Câmara de Lobos

Um homem, alegadamente, alterado atirou uma pedra esta tarde, pelas 15 horas, contra o vidro da porta de entrada da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, acabando por fugir para parte incerta.

Ao DIÁRIO, o responsável pelo Gabinete de Apoio à Presidência explicou que a Polícia de Segurança Pública já foi accionada e que se encontra à procura do homem, que já se encontra identificado.

Relativamente a danos materiais há a registar apenas o vidro da porta, que ficou totalmente destruído.

Sem ser possível avançar, no momento, o valor do prejuízo, o responsável refere que já foi contactada uma empresa para proceder à substituição do vidro. O mesmo será substituído temporariamente, uma vez que se trata de vidro temperado.