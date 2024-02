Idoso que estava desaparecido encontrado na Vereda da Eira do Serrado

O idoso 79 anos que desapareceu durante a tarde deste domingo, na zona do Caminho do Poço Barral, no Funchal, foi encontrado no início desta tarde na Vereda da Eira do Serrado.

Segundo o que foi possível apurar, o homem terá sido encontrado por um casal de turistas, que notaram que o idoso encontrava-se cheio de frio.

Cinco elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, apoiados por dois veículos, foram accionados para o local para resgatar o homem.

O idoso apresentava algumas escoriações na face e estava confuso.

Após primeiros socorros foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.