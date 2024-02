Longo percurso congestionado nesta manhã

Bom dia. Neste momento há uma longa área no percurso da Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava, traz algumas dificuldade para quem quer chegar mais para o Funchal, uma vez que o trânsito mais intenso faz-se sentir desde a subida do Caniço até à zona do Jardim Botânico.

O tráfego automóvel mais intenso tem uma extensão de mais de 3,5 km, mas ainda sem casos a registar, apenas muito movimento de viaturas no sentido Leste - Oeste.

Há também algum trânsito a seguir aos Viveiros, bem como na descida para a rotunda do Hospital, onde neste momento é o habitual pára-arranca.

Conduza com precaução e atenção à visibilidade, nomeadamente quem vem no sentido Ribeira Brava - Machico por causa do encadeamento que o sol provoca.