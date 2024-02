Festival aCORDE cada vez mais internacional

Arrancou, esta sexta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira o festival aCORDE, um evento integrado nas celebrações do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses, que presta tributo aos Cordofones Tradicionais Madeirenses. O festival termina a 15 de Fevereiro.

Na sessão de abertura, o presidente da Assembleia da Madeira começou por felicitar “os professores e os alunos que todos os anos dão corpo ao evento “quer através de espectáculos com os cordofones tradicionais madeirenses, quer por via da Associação a outras artes, como por exemplo, as artes plásticas”. José Manuel Rodrigues enalteceu, também, a internacionalização do evento, com as participações de músicos do Reino Unido, da Turquia, de Espanha e do Havai.

Isto demonstra que a Região é mais do que a Madeira e o Porto Santo. São mais do que estes dois pontos no Atlântico. A Madeira é onde está o madeirense. José Manuel Rodrigues



O director Regional de Educação destacou a importância do festival para a educação na Região, mas, também, “o contributo para aquilo que é a identidade e aquilo que são elementos característicos da cultura e da alma madeirense”.

Este conjunto de atividades diversificadas pretende sobretudo lembrar, sensibilizar, valorizar e destacar os cordofones madeirenses como um elemento que identifica e caracteriza aquilo que é a vivência, a cultura desta região. Marco Gomes



A directora de Serviços de Educação Artística destacou “a aposta que tem sido feita pelo Governo Regional no ensino e na prática destes instrumentos, que no presente ano letivo conta com o envolvimento de 25 estabelecimentos de educação e ensino do primeiro ciclo, no total 74 grupos envolvendo 1262 alunos. E 10 escolas do segundo e terceiro ciclos, e secundário, com 149 alunos, neste último caso integrado no projeto de modalidade Artista de Cordofones Tradicionais Madeirenses”.

Será, ainda, atribuído um prémio ao jovem que de alguma forma se vem evidenciando na área dos cordofones. Este prémio é atribuído pela terceira vez e conta com o apoio da Assembleia Legislativa da Madeira.

Natalina Santo



O convidado especial deste ano é o músico António José Bexiga, mais conhecido pelo Tó Zé Bexiga, um alentejano executante de viola campaniça, que dará um concerto comentado no dia 6 de Fevereiro, terça-feira às 15 horas, no Centro de Estudos de História do Atlântico.

Amanhã, 3 de Fevereiro, acontece o terceiro concurso Regional de Interpretação em Cordofones Tradicionais Madeirenses, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. A exposição, patente no Parlamento madeirense, conta com 16 trabalhos de vários estabelecimentos da Região, que podem ser apreciados até o dia 15 de Fevereiro.