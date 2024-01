Filme de alunos do Conservatório destacado em festivais internacionais de cinema

O filme de animação ‘Vermes’ (‘Worms’, em inglês), produzido pelos alunos do Curso Livre de Cinema de Animação do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, foi seleccionado para a programação oficial de prestigiados festivais de cinema internacionais, durante o ano de 2023, revela aquela instituição através de uma nota de imprensa.

Até ao momento, o filme foi exibido no ‘Lift-Off Filmmaker Sessions by Lift-Off Global Network’, em Londres, Reino Unido; no ‘Animator FEST - European Youth Festival of Animated Film’, em Jagodina, Sérvia; e no ‘Student World Impact Film Festival’, em Nova York, Estados Unidos da América. Estas selecções marcaram a presença do filme em eventos de cinema significativos, em diferentes partes do mundo". Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira

"Este filme, uma criação inovadora destes talentosos alunos de Cinema de Animação, tem conquistado reconhecimento além-fronteiras, reflectindo o compromisso e a criatividade da nossa instituição e dos seus estudantes. A acção do filme ‘Vermes’ desenrola-se no planeta Maçã, onde a vida se torna cada vez mais desafiadora para as minhocas que nele habitam. A competição acirrada pelo melhor pedaço da maçã desencadeia um conflito que ameaça a sobrevivência de toda a espécie. Esta narrativa simbólica e envolvente oferece uma reflexão sobre cooperação, sobrevivência e as consequências das nossas acções no meio ambiente. As vozes são dos alunos do Curso Profissional de Artes do Espectáculo - Interpretação", acrescenta a mesma nota.

A sinopse do trabalho pode ser visualizada no canal de YouTube do Conservatório, em https://www.youtube.com/watch?v=17P3Fe9tHSk.

Diz ainda que "o Conservatório tem vindo a afirmar-se, nos últimos anos, como uma instituição de ensino líder na área da animação, dedicada a nutrir e desenvolver os talentos emergentes no mundo do cinema de animação".