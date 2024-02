Alteração de horário nas Lojas CTT na Madeira para pagamento do Subsídio Social de Mobilidade

Os CTT – Correios de Portugal informaram esta sexta-feira que entraram em vigor na quinta-feira, 1 de Fevereiro, novos horários nas Lojas CTT dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, para a prestação do serviço de pagamento do Subsídio Social de Mobilidade (SSM).

Face à significativa subida no número de operações de pagamento do SSM, a alteração dos horários visa, primordialmente, não comprometer a prestação dos serviços, melhorar a satisfação do cliente e mitigar os constrangimentos que se têm vindo a verificar com o aumento de pedidos de atribuição deste subsídio. CTT

Face ao exposto, os novos horários em vigor para prestação do serviço de pagamento do SSM são:

Lojas com horário continuo: introdução de limite de aceitação de novos pedidos até às 17 horas.

Lojas com pausa para almoço dos colaboradores: introdução de limite de aceitação de novos pedidos até às 12 horas, no período da manhã, e até às 17 horas, no período da tarde.