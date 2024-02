Chega diz que "PSD, CDS e PAN querem calar a população"

O Chega considera que o conselho regional do PSD-Madeira deixou claro que os militantes não estão de acordo quanto àquilo que deverá ser feito de futuro. Miguel Castro sublinha que "o PSD, CDS e PAN são, neste momento, o maior factor de instabilidade na Região, pois apenas estão interessados em arrastar indefinidamente a vergonha que instalaram e encontrar qualquer solução que lhes permita manter o seu domínio sobre os desígnios da Madeira".

O líder do Chega-Madeira, que se encontra a participar na campanha eleitoral nos Açores, refere que "a legitimidade e a autoridade são conceitos fundamentais em política e em Democracia". "Assim, um governo e um líder têm de tê-las e aqueles que não são directamente eleitos logo à partida, mas herdam o poder executivo como se a Madeira fosse uma monarquia, têm, automaticamente, o seu capital, a sua idoneidade, a sua imagem pública e a sua representatividade popular não só diminuídas, mas até feridas de morte", afirma.

O Chega-Madeira considera que, "insistir num caminho que não tem qualquer legitimidade democrática apenas demonstra enorme medo de ir a eleições". "Por outras palavras, temos três partidos que levaram a Madeira para um penoso fim de ciclo, para a lama da corrupção e do clientelismo, mas que insistem em gastar o tempo dos madeirenses a teorizar sobre maneiras pelas quais vão impedir os próprios madeirenses de se pronunciarem. Se três partidos a tentar enganar o povo e evitar eleições não é o grau zero da política, então não sei o que será. Uma coisa é certa: tudo isto tem de acabar rápido, pois já roça no absurdo", termina.