“Os adversários analisam cada vez melhor o Nacional”

Jordi Pola, defesa central espanhol, foi um dos reforços do Nacional para a presente temporada e ainda não conseguiu impor-se em definitivo como titular no eixo da defesa alvinegra- participou em 15 jogos oficiais e foi titular em apenas cinco. Motivo? Adaptação, explica o antigo defesa do Gijón

“ Gosto muito de estar aqui principalmente devido à humildade do grupo de trabalho. Não tenho jogado muito talvez por precisar deste período de adaptação. Existem exemplos de jogadores que na época passada também não jogavam muito e que nesta temporada têm jogado mais. Estamos todos juntos, por isso tenho a certeza que as coisas vão correr bem. Foi uma primeira volta de adaptação”, esclarece.

Depois do importante triunfo com o Torreense no Estádio da Madeira, segue-se o Leixões. Um jogo em Matosinhos que Jordi Pola, 23 anos, não antevê facilidades. “Podemos esperar um adversário que quer vencer-nos. A classificação do Leixões demonstra algumas coisas da equipa. Contudo, é bom lembrar que eles já ganharam a um grande adversário como foi o caso do AVS. Cada vez mais as equipas adversárias estão mais atentas ao Nacional, analisam cada vez melhor a nossa equipa.”

O jogo com o Leixões, 20.ª jornada da II Liga, está marcado para domingo, às 11h00, no Estádio do Mar.