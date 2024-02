Revisão salarial será concretizada "assim que seja possível"

A prometida Revisão da Tabela Salarial da carreira de Vigilante da Natureza ainda não foi concretizada pelo Governo Regional.

Há um ano, a então secretária com a tutela, Susana Prada, havia prometido satisfazer a reivindicação destes profissionais, mas até à data o processo não foi concretizado.

Hoje, na cerimónia do Dia Mundial do Vigilante da Natureza, Rafaela Fernandes, a agora secretária regional do Ambiente e Agricultura prometeu que a desejada revisão "há de ser realizada assim que seja possível", não se comprometendo com prazos.