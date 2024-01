Orquestra Clássica lança página e vídeo 'teaser' do renascido Festival de Música da Madeira

"Criámos, em complemento com outras plataformas, esta página de Facebook do Festival de Música da Madeira para promover e divulgar todos os nossos concertos e atividades paralelas, como as masterclasses e conferências para fazer chegar a informação a todos os interessados. É mais uma forma de levar e elevar, junto de todos, esta linguagem maior da cultura que é a música". As palavras são de Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, sobre a nova página do Festival de Música da Madeira, que se realiza em Março.

O objectivo da ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, organizadores do XXXVII Festival de Música da Madeira "é continuar a atingir resultados brilhantes em termos de adesão de público e satisfação dos ouvintes através de uma informação precisa e direcionada".

É nosso foco que o mundo da arte em geral, da música em particular e dos artistas seja bem tratado e compreendido não defraudando as expectativas e a qualidade inerentes a um festival como é o Festival de Música da Madeira. Norberto Gomes

"É, certamente, com a colaboração de todos, com o empenho na divulgação também através dos meios de comunicação social que muito têm acarinhado toda a nossa atividade, que o Festival de Musica da Madeira continuará a ser um dos eventos de destaque da música na Região Autónoma da Madeira", conclui Norberto Gomes.