Segurança máxima no transporte dos arguidos do caso da Madeira

Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia permanecem detidos a aguardar o primeiro interrogatório judicial e a aplicação de medidas de coacção por partes do juiz de instrução criminal.

Os arguidos detidos no âmbito do processo de corrupção na Região Autónoma da Madeira estão a pernoitar há uma semana no estabelecimento prisional anexo às instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa, com saídas exclusivas para o Tribunal Central de Instrução Criminal, onde hoje foram presentes pela sexta vez.

O transporte dos três investigados é feito em simultâneo com recurso a segurança máxima numa carrinha escoltada por dois automóveis descaracterizados da PJ em marcha de urgência. Confira o vídeo da saída dos detidos do Campus de Justiça em direcção à PJ:

O primeiro interrogatório judicial de Custódio Correia, que teve ontem início, prosseguiu esta quinta-feira, por oito horas. Enquanto decorria a fase de inquérito do CEO da Socicorreia, os restantes arguidos reuniam com a defesa para consultar as provas indiciárias do Ministério Público.

À saída do Campus de Justiça, o advogado do empresário de Braga, André Navarro de Noronha, revelou aos jornalistas que o interrogatório tem continuidade amanhã, pelas 9h30, com a defesa a apresentar questões, tendo em conta que o Ministério Público e o magistrado já esclareceram as suas dúvidas.

A perspectiva é que as diligências não se prolonguem por muito mais tempo. Hoje Custódio Correia "respondeu rigorosamente a todas as perguntas que foram feitas", disse o representante, destacando que a sessão serviu para "o esclarecimento da verdade".

O DIÁRIO captou o momento da saída do representante do grupo de construção civil e promoção imobiliária da sala de interrogatórios do Tribunal Central de Instrução Criminal:

Nas imagens é possível ver o advogado de defesa, André Navarro de Noronha (à frente), um agente da PSP (no meio), e Custódio Correia (atrás).

A detenção dos arguidos até a conclusão do primeiro interrogatório judicial é uma medida excepcional como forma a salvaguardar a investigação e a ordem pública. A restrição da liberdade dos investigados ocorre apenas quando estritamente necessária para, por exemplo, prevenir a fuga do arguido, evitar a continuação da actividade criminosa ou proteger vítimas e testemunhas.

As investigações do Ministério Público incidem sobre factos ocorridos a partir de 2015, susceptíveis de consubstanciar crimes de atentado contra o Estado de direito, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, corrupção passiva, corrupção activa, participação económica em negócio, abuso de poderes e de tráfico de influência.

No âmbito deste caso, foi ainda constituído arguido o agora demissionário presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.