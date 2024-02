Sara Madruga da Costa foi contundente, não poupou Albuquerque e foi vaiada

"Uma pequena cúpula não pode decidir o futuro de milhares". A frase é de Sara Madruga da Costa, deputada do PSD-M na República, preterida por Albuquerque na formação da lista a estas Legislativas.

Criticando a postura de Albuquerque neste processo, Sara acabou por ser vaiada por algumas das pessoas que enchem o Centro de Congressos no âmbito do Conselho Regional do PSD-M, a rebentar pelas costuras de social-democratas.

Sara Madruga foi dura, dizendo que é preciso marcar congresso, porque quer eleições já, uma vez que este ciclo, na sua opinião, já terminou.

Durante a intervenção de Sara, quando ouviu alguns assobios, Miguel Albuquerque chegou mesmo a dizer aos militantes que a antiga deputada tinha direito a falar.