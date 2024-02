Marítimo devolve Bruno Marques ao Santos

Marítimo chegou a acordo com o Santos para devolver o avançado Bruno Marques, de 24 anos, que estava emprestado pelo clube paulista até ao final da presente temporada. O clube acaba de anunciar, no seu sítio oficial, a o acordo para a rescisão de contrato com o jogador, ao qual lhe deseja as maiores felicidades.

Refira-se que o ponta de lança brasileiro, que na época passada alinhou pelo Arouca, da I Liga, sofreu uma lesão muscular de alguma gravidade, que o obrigou a uma paragem prolongada, tendo apenas participado em 6 jogos na Liga 2 pelos verde-rubros, com escassos 67 minutos de utilização, e apontado um golo contra o FC Porto B.