Lewis Hamilton troca Mercedes pela Ferrari no final do ano

O piloto britânico Lewis Hamilton vai trocar a Mercedes pela Ferrari no final da temporada de 2024 do Mundial de Fórmula 1, confirmaram hoje as duas escuderias.

Primeiro surgiu o anúncio da Mercedes de que o piloto de 39 anos abandonaria a equipa ao fim de 12 temporadas e seis títulos conquistados (somados ao que trazia da McLaren, em 2008), logo seguido da confirmação, nas redes sociais, pela Ferrari, de que Itália seria o destino.

"A Ferrari tem o prazer de anunciar que Lewis Hamilton se vai juntar à equipa em 2025, num contrato plurianual", lê-se.

Hamilton irá substituir Carlos Sainz a partir de 2025, pois o espanhol confirmou também a saída da escuderia italiana.

Lewis Hamilton chegou à Fórmula 1 em 2007, para representar a McLaren, então equipada com motores Mercedes, e acabou por conquistar o primeiro campeonato em 2008, numa luta com o brasileiro Felipe Massa, então na Ferrari.

Em 2013 juntou-se à equipa Mercedes, substituindo o alemão Michael Schumacher, que se retirou da modalidade pela segunda vez.

Hamilton viria a conquistar os títulos de 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020, igualando o recorde de sete coroas conquistadas por Schumacher.

No entanto, nesta caminhada, Hamilton tornou-se o piloto com mais vitórias (103), mais pódios (197) e mais 'pole positions' (104) da história da Fórmula 1.

A senda de vitórias só foi interrompida em 2021, pelo neerlandês Max Verstappen e pela Red Bull, que veio colocar o fim ao domínio que a Mercedes exerceu ao longo de sete anos.

A temporada de 2024 será a última com os 'flecha de prata', antes de cumprir um sonho de criança e se mudar para a mais mítica das equipas, a única que participou em todos os campeonatos de Fórmula 1 já realizados.