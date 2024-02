Miguel Albuquerque informou o Conselho Regional do PSD de que irá pedir a demissão de presidente do GR, com efeitos imediatos, na segunda feira.

Será apresentado um novo governo com apoio de PSD, CDS e PAN.

O novo governo, com um presidente que ainda não foi indicado, apresentará um novo programa e um novo orçamento.

O Conselho Regional ainda decorre.