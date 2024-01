Operação judicial atinge cúpula do PSD. É esta a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 25 de Janeiro. Mega investigação faz três detidos, entre os quais Pedro Calado, que foi conduzido ao Estabelecimento Prisional do Funchal, para ser depois ouvido em Lisboa. Diligências desencadeadas por suspeitas de corrupção, prevaricação e tráfico de influências arrancaram às 7 da manhã e varreram residências particulares e oficiais dos implicados, em buscas que envolveram mais de uma centena de inspectores da PJ e magistrados. Albuquerque garante que não sai mesmo tendo sido constituído arguido. DIÁRIO mostra o que está em causa, o histórico de acontecimentos envolvendo políticos, o futuro do Governo e da Câmara do Funchal no caso dos respectivos presidentes saírem.

