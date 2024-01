Escola Gonçalves Zarco participa em seminário nacional sobre eco-escolas

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco esteve representada no Seminário Nacional Eco-Escolas 2024, que decorreu entre 19 e 21 de Janeiro, em Arganil, no distrito de Coimbra. Conforme nota a direcção da escola em comunicado, o estabelecimento de ensino "participou activamente" na referida iniciativa.

José Manuel Silva, docente daquela escola, dinamizou um fórum sobre a 'Dinâmica Eco-Escolas para professores de eco-escolas', além de ter ministrado um workshop sobre a 'Geodiversidade do arquipélago da Madeira' e moderado um painel sobre 'Educação para o Desenvolvimento Sustentável em Municípios Parceiros Eco-Escolas'.

Estiveram presentes no referido seminário mais de três centenas de pessoas, nomeadamente professores, técnicos de ambiente de diversos municípios e vereadores com o pelouro do ambiente.

O comunicado enviado esta terça-feira às redacções realça "a forte componente científica das palestras, a troca de saberes e de experiências", factores muito importantes "para a formação pessoal e profissional" dos envolvidos, mas também dos alunos.