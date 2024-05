CH preocupado com descontrolo na animação hoteleira

O Chega (CH) emitiu um comunicado em que diz estar "preocupado com o estado actual da animação no sector da hotelaria e alerta para o facto de estar instaurado um clima de descontrolo e ‘faroeste’, que afecta não só os trabalhadores, mas também a qualidade do destino Madeira".

Miguel Castro, presidente do CH-Madeira, considera que "uma das raízes do problema está no facto de que, no momento actual, qualquer pessoa pode registar-se no serviço de Finanças como músico ou animador, sem ter de apresentar prova de formação ou experiência profissional nessa área".

“Quando se registam como músicos, por exemplo, ficam capacitados para emitir recibos de prestação de serviços como tal. O que tem acontecido é um aumento significativo das pessoas que se apresentam como músicos ou animadores junto das unidades hoteleiras, aceitando trabalhar por valores irrisórios e em condições pouco dignas, quando, na verdade, nem o são.” Miguel Castro, presidente do CH-Madeira

Para o CH, a concorrência desleal está a prejudicar "os artistas que investiram na sua formação e que estão certificados, mas são rejeitados pelos hotéis porque exigem salários condicentes com a sua qualidade e condições dignas de trabalho".

Miguel Castro também alerta para casos de burla e pede "às entidades fiscalizadoras e às unidades hoteleiras, em especial aos grandes grupos, critérios mais elevados de contratação e maior atenção às pessoas que estão a empregar para a animação".