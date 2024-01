Universidade Sénior Gonçalves Zarco esteve em visita cultural em Lisboa

A Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) realizou, entre os dias 19 e 22 de Janeiro, uma visita cultural pela capital portuguesa. A inspiração principal desta visita a Lisboa teve a ver com a Ópera, temática que está a ser dinamizada nas aulas de Música.

"A ocasião proporcionou, para além da Ópera, visitas ao Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT) com presença da exposição Plug in de Joana Vasconcelos, que invade os espaços interiores dos dois edifícios e também exteriores, mostrando um conjunto de trabalhos inéditos, oferecendo uma outra dimensão a coisas do quotidiano; ao Museu Arqueológico do Carmo, ao Teatro Nacional de São Carlos, ao Centro Cultural de Belém (CCB) com o intuito de conhecer as exposições: 'Do primeiro modernismo às novas vanguardas do século XX' e 'Objecto, corpo e espaço'. A viagem incluiu, também, uma visita ao Museu do Tesouro Real e ao Palácio Nacional da Ajuda, onde teve a oportunidade de ser guiada por um conterrâneo, Avelino Silva Pereira e de percorrer a fascinante vivência da realeza", revela a escola através de uma nota de imprensa.

O grupo marcou, igualmente, presença nos espectáculos de sucesso mundial 'Forever Tango', no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no musical 'Laura', de Filipe La Féria e, por fim, assistiu à Ópera Fidélio que é uma partitura referenciada e que contém números inesquecíveis: o 'Coro dos prisioneiros'; a ária Abscheulicher de Lenore e a área de Florestan e o grandioso final, em que se canta o Amor, a Virtude e a Liberdade". Escola Secundária Gonçalves Zarco

A USGZ foi acompanhada pelas docentes Rubina Fernandes, Paula Reis e Maria do Céu Barcelos.

A viagem decorreu sem contratempos e num ambiente de convívio, camaradagem, alegria e enorme diversão.

No final da visita, as alunas seniores consideraram esta viagem como um evento inesquecível, tendo manifestado um enorme desejo de vivenciar novas experiências do género, não só em Portugal como também no estrangeiro.