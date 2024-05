Portuguese Spring Festival termina com enchente em Jersey

O Portuguese Spring Festival terminou ontem na capital em Jersey onde teve várias enchentes desde da passada sexta-feira.

Foram quatro dias de festa onde a gastronomia madeirense esteve em destaque e na qual muitas famílias emigrantes madeirenses aproveitaram para se reencontrar e matar as saudades.

O evento aconteceu nos Jardins de La Mer, em Saint Helier, em Jersey, onde foram montadas barracas de comes e bebes para recordar os tradicionais arraiais madeirenses, contando com muita animação que, este ano, teve a participação de vários artistas madeirenses, de outros residentes em Jersey e ainda do Grupo Folclore Madeirense de Jersey.

O festival é organizado pelo comité da geminação entre as cidades do Funchal e Saint Helier, liderado pelo conselheiro das Comunidades Madeirenses, João Carlos Nunes.

Este ano, o festival contou com a participação dos artistas que vieram directamente da Madeira, Márcio Amaro, Geraldo Coelho e Paulo Félix.

Vídeo com excerto da actuação de Márcio Amaro