Dia Nacional do Vigilante da Natureza é assinalado na Região

Realiza-se, esta manhã, pelas 11h30, a cerimónia comemorativa do Dia do Corpo de Vigilantes da Natureza da Região Autónoma da Madeira, que será presidida pela secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes.

Após as intervenções iniciais será realizada a apresentação do livro ‘Jaques - O Vigilante’, de Cristina Costa e Silva.

O Corpo de Vigilantes da Natureza é um serviço auxiliar de polícia que tem como competências genéricas a vigilância, fiscalização e conservação relativas ao ambiente e recursos naturais, conforme disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2021/M, de 11 de março, que aprovou o regime legal da carreira especial de vigilante da natureza.

Há um ano, estes operacionais instavamm o Governo Regional a rever a tabela salarial desta classe profissional, pois sentem-se injustiçados em relação ao que se passa no continente.

Região pioneira ao criar carreira especial para os Vigilantes da Natureza “A Região Autónoma da Madeira foi pioneira a nível nacional a rever a carreira dos Vigilantes da Natureza e a consagrá-la como carreira especial, através de uma proposta equilibrada que foi ao encontro das principais expectativas dos vigilantes”, sublinhou a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, durante a cerimónia de entrega de louvores a estes profissionais.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h00 - 'X Encontro de História Regional e Local', subordinado à temática 'A Madeira e os 50 Anos do 25 de Abril', onde fará uma prelecção subordinada ao tema 'A Emancipação de um Povo, Autonomia e Poder Legislativo', com a presença de José Manuel Rodrigues, na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco;

- 14h30 às 18h00 - Visita de Paulo Raimundo, Secretário-Geral do PCP á Madeira

14h30 - Acção de contacto com utentes e trabalhadores do Hospital Central do Funchal, no Hospital Dr. Nélio Mendonça;

16h00 - Abordará o problema dos trabalhadores precários, junto às instalações da RTP/Madeira;

18h00 - Sessão Pública sobre o actual quadro político e eleitoral, no Centro de Trabalho do PCP no Funchal;

- 17h00 - Apresentação do evento 'Calheta Viva Cup', no Salão Nobre nos Paços do Concelho da Calheta;

- 17h30 - Abertura do aCORDE e na inauguração da Exposição dos Cordofones Tradicionais Madeirenses, seguida do concerto dos Xarabanda, que assinala o Dia Regional dos Cordofones, com a presença de José Manuel Rodrigues, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 18h00 - Palestra sobre 'Direitos Gerais do Doente Oncológico', no Auditório do Colégio dos Jesuítas;

- 18h30 - Cerimónia de entrega de prémios da AMAK relacionado com a época 2023, no Hotel The Vine;

- 19h00 - Associação de Ciclismo da Madeira - Cerimónia 'Gala dos Campeões 2023', no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos;

- 20h00 - Companhia de Dança Inclusiva estreia mais uma criação do seu repertório, intitulada ‘The End’ e assinada por Miguel Moreira, no MUDAS no Museu de Arte Contemporânea da Madeira;

- 20h30 - Associação de Jazz da Madeira - Melro Preto celebra 3.º Aniversário com Concerto 'Nesta Noite que será de Melro Preto Jam Session Party', no Museu Café;

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira;

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial das Zonas Húmidas, Dia de Trabalhar Nu (Working Naked Day) e Dia Nacional do Vigilante da Natureza;

- Este é o trigésimo terceiro dia do ano. Faltam 332 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1387 - D. João I casa com D. Filipa de Lencastre.

1536 - É fundada a cidade de Buenos Aires.

1559 - D. Constantino de Bragança toma Damão, na Índia.

1808 - As forças francesas de Napoleão ocupam Roma, depois de o Papa Pio VII se ter recusado a reconhecer o Reino de Nápoles.

1832 - Guerra Civil portuguesa. É publicado o manifesto liberal de D. Pedro.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. As primeiras tropas portuguesas chegam a Brest, em França.

1947 - Um avião Dakota, da carreira Paris-Lisboa, embate na serra de Sintra. Morrem 17 pessoas.

1948 - Portugal e os EUA assinam o acordo que renova a concessão do aeródromo das Lajes, Açores.

1961 - Desembarcam no Recife, Brasil, os cerca de 600 passageiros que seguiam a bordo do Santa Maria, apresado pelo Capitão Henrique Galvão, numa tentativa de denúncia da ditadura Portuguesa.

1962 - Memorial confidencial de Marcelo Caetano para o Governo propõe a criação de um Estado Federal.

1964 - António Calvário vence o primeiro Grande Prémio TV da Canção Portuguesa.

1975 - Trabalhadores rurais ocupam terras abandonadas nas herdades do Picote, em Montemor-o-Novo, e da Defesa, em Évora. Os acontecimentos marcam o início da Reforma Agrária e precedem a proposta do Governo.

1981 - O inquérito do Ministério dos Transportes ao caso de Camarate assegura não ter havido crime na origem da morte de Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa.

1984 - É aprovada a criação do Conselho Permanente de Concertação Social, órgão de carácter consultivo e de composição tripartida (Governo-Patrões-Sindicatos).

1999 - Hugo Chávez assume a Presidência da Venezuela.

2005 - É aprovado o pacote antitabaco que proíbe a venda de cigarros a menores de 16 anos, impõe a criação de espaços para não fumadores nos restaurantes bem como a proibição de fumar em locais de trabalho fechados.

2006 - A primeira tentativa de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, em Portugal, é rejeitada pela 7.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa.

2007 - É divulgado, em Paris, o relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas da ONU que considera "inequívoco" o aquecimento global e afirma que este se deve "muito provavelmente" às actividades humanas.

2008 - Dezenas de milhares de pessoas manifestam-se em Ancara contra um projeto de levantamento da proibição do véu islâmico nas universidades, apresentado pelo governo turco como uma reforma necessária no caminho para a adesão à União Europeia.

2011 - Manifestantes pró e contra o Presidente do Egito, Hosni Mubarak, travam uma batalha na praça Tahrir com pedras, paus, facas e barras de ferro. Os partidários de Mubarak atacam com cavalos e camelos.

2012 - O Governo aprova em Conselho de Ministros uma proposta de lei que estabelece as regras para a redução do número de freguesias, uma alteração legislativa que faz parte da reforma da Administração Local.

2017 - Morre, aos 67 anos, Letícia Lula da Silva, ex-primeira dama do Brasil.

2018 - O Estado português adquire num leilão, em Nova Iorque, EUA, o quadro "A Anunciação", do pintor Álvaro Pires de Évora.

2020 - Um avião da Força Aérea, com 18 portugueses e duas cidadãs brasileiras retirados da cidade chinesa de Wuhan, foco do novo coronavírus, aterra na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa. No dia seguinte as análises dão negativo mas os repatriados permanecem em quarentena voluntária em instalações providenciadas pelo Ministério da Saúde.

2021 - Um tribunal russo condena Alexei Navalny a dois anos e meio de prisão, por violação de liberdade condicional. O líder oposicionista afirma ter sido vítima do medo e ódio do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

2022 - O 'site' do parlamento português na Internet volta a estar disponível, depois de uma paragem atribuída a um ataque informático pelos 'hackers' Lapsu$ Group, em 30 de janeiro. Segundo o jornal Expresso, este grupo de 'hackers', que diz ter roubado informação do 'site' do parlamento português, é o mesmo que atacou o Grupo Impressa (Expresso, SIC).

2023 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chega a Kiev, Ucrânia, acompanhada de 15 comissários para um conjunto de reuniões bilaterais com o Governo ucraniano.

- Na cerimónia do 80.º aniversário da vitória soviética contra as tropas alemãs nazis em Estalinegrado, atual Volgograd, o Presidente Russo, Vladimir Putin, afirma que a Rússia enfrenta de novo tanques alemães.

