Homem fica ferido com máquina de cortar madeira na Ponta do Sol

Um homem sofreu, esta tarde, cortes profundos numa mão, quando se encontrava a trabalhar no sítio do Jangão, na Lombada, no concelho da Ponta do Sol.

Segundo foi possível apurar, o homem, de 57 anos, estava a trabalhar com uma máquina de cortar madeira e acabou por sofrer cortes, com alguma profundidade, em três dedos da mãos.

O alerta foi dado aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol que socorreram a vítima e realizaram o seu transporte para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.