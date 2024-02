Pedro Calado põe fim à sua carreira política

Recebido com aplausos de populares que se encontravam no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, Pedro Calado falou à comunicação social para afirmar a sua inocência no caso de alegada corrupção na Madeira e anunciar o fim da sua carreira política e pública.

O ex-vice-presidente do Governo Regional da Madeira esclareceu que renunciou ao cargo de presidente da Câmara Municipal do Funchal para “bom desenvolvimento do processo” e “esclarecimento de tudo”.

Agora vai dedicar-se à defesa neste processo e à actividade privada, disse, lembrando que tem muitos mais anos de vida privada do que pública: “Vou me dedicar à actividade privada, quero me afastar de tudo o que são funções públicas, políticas ou partidárias”.

Pedro Calado passou as últimas três semanas detido nos calabouços da Polícia Judiciária, um tempo que descreveu como sendo crucial para a análise da apresentação do Ministério Público e preparação da defesa, garantindo, assim, a aplicação da medida de coacção menos gravosa, termo de identidade e residência com libertação.