Calado grato a todos os envolvidos no processo

Pedro Calado, um dos três arguidos detidos no âmbito do processo de alegada corrupção na Madeira, prestou um agradecimento público a todas as entidades e a todos os profissionais envolvidos no processo, desde o Ministério Público ao juiz.

O ex-vice-presidente do Governo Regional da Madeira afirmou que “cada uma das partes está a fazer o seu trabalho”, frisando que cabe ao Ministério Público investigar e à defesa esclarecer os factos.

Pedro Calado mostrou gratidão para com o apoio de todos os madeirenses, pelas “centenas” de mensagens que fizeram chegar diariamente, enaltecendo também todos os profissionais da PSP e da PJ responsáveis pela detenção e posterior guarda: “foram incansáveis dentro das limitações e dos condicionalismos do processo”.