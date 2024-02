Pedro Calado de volta a casa

Pedro Calado, um dos três arguidos detidos no âmbito do processo de alegada corrupção na Região Autónoma da Madeira, acaba de chegar ao Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo a bordo de um voo comercial da TAP.

O ex-autarca do Funchal regressou hoje a casa por meios próprios depois de ter sido transportado, a 24 de Janeiro, para o território continental pela Força Área Portuguesa a bordo de um C-130 à guarda da Polícia Judiciária.

O também ex-vice-presidente do Governo Regional da Madeira foi libertado na quarta-feira, 14 de Fevereiro, depois de 22 dias detido no Estabelecimento Prisional anexo à Polícia Judiciária, em Lisboa, em conjunto com o líder do Grupo AFA, Avelino Farinha, e o CEO da Socicorreia, Custódio Correia.

O juiz de instrução criminal, Jorge Bernardes de Melo, determinou a libertação dos três arguidos, sujeitos a termo de identidade e residência até ao fim da investigação, depois de o Ministério Público ter pedido a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

Avelino Farinha chegou à Madeira na noite de quinta-feira, 15 de Fevereiro. Já Custódio Correia optou por ficar no continente português.