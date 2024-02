Madeira leva três esgrimistas ao Campeonato da Europa de Cadetes e Juniores

A Madeira terá três atiradores na lista de esgrimistas que irão representar Portugal no Campeonato da Europa de Cadetes e Juniores, que decorrerá em Nápoles entre os dias 22 e 29 de Fevereiro.

Lara Luís (CDR Santanense) e Marta Fernandes (ADR Ponta Delgada) repetem a participação em provas internacionais em representação de Portugal, depois de terem estado no ano passado em Tallinn (Estónia). Guilherme Freitas (CSJGaula) é o estreante e irá pela primeira vez representar Portugal num Campeonato da Europa.

Para a Associação de Esgrima da Madeira (AERAM) e para os Clubes Regionais, "os atletas terem lugar para representar Portugal é naturalmente, muito positivo porque possibilita a participação de 3 atletas madeirenses em provas de alto nível, mas também porque testemunham o trabalho extraordinário feito por todo o universo regional da Esgrima na Madeira, em particular face a um forte conjunto de condicionantes que dificultam um melhor desenvolvimento da modalidade".

Esta época, Lara Luís e Guilherme Freitas já participaram em Budapeste numa prova do circuito europeu, tendo o segundo participado ainda numa prova do circuito da Taça do Mundo em Cabriés, França. Para além disto, os três atiradores também já realizaram um estágio internacional na Hungria, com outros atletas da Região, com o objectivo de conhecer uma escola de Esgrima diferente e desenvolver novas técnicas.

A comitiva madeirense, que se irá juntar à Seleção Nacional em terras de Itália, será liderada pelo treinador Péter Csáky. Na sua opinião, “a Madeira tem feito um trabalho importante no desenvolvimento da modalidade regional ao apostar em provas fora do País”, em especial porque, explica, “o calendário nacional deste época não tem sido capaz de potenciar a competição”.

Péter Csáky apela assim à Direcção Regional do Desporto que olhe para esta situação e defenda os interesses e a ambição dos desportistas madeirenses apoiando mais este esforço dos esgrimistas da Região.

Os atiradores madeirenses Lara Luís e Guilherme Freitas, para além de fazerem a prova individual no escalão de Cadetes, também irão realizar prova por equipas.

No caso da atiradora do norte da Ilha, Lara Luís, esta será a primeira prova internacional por equipas. Enquanto que Guilherme Freitas, atirador nascido no Imaculado Coração de Maria, volta a fazer equipa com Afonso Vale e André Gonçalves, do GCP (Lisboa), colegas que o acompanharam em Cabriés, Marselha.

Considerando as exigências de participação numa prova desta natureza, o tempo que estarão em Itália e os custos associados, a equipa madeirense agradece a todos os patrocinadores, privados e institucionais, toda a ajuda e realça a necessidade de apoiar estas presenças nos palcos internacionais pois são uma forma de mostrar a evolução da Madeira neste desporto.