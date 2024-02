Cortejo Trapalhão leva humor às ruas do Funchal

Nesta terça-feira de Carnaval, como é costume, realiza-se o Cortejo Trapalhão, no Funchal.

Este desfile satírico - integrado nas Festas de Carnaval promovidas pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo - pretende ser uma representação do que era feito originalmente na primeira metade do século XX.

O cortejo tem início marcado para as 16 horas, com partida da Avenida Francisco Sá Carneiro. Segue, depois, pela Rotunda Francisco Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), até à Praça da Autonomia.

A participação é aberta a todos, nacionais e estrangeiros, podendo fazer-se individualmente ou em grupo, nas diferentes categorias das quatro classes que compõe a classificação – Classe de Adultos, Classe de Crianças, Classe de Melhor Trapalhão, Classe Rei Trapalhão e Travesti.

Os vencedores de cada categoria ganham um prémio monetário. Os que desejem candidatar-se poderão inscrever-se, entre as 14h00 e as 15h30, na Avenida Francisco Sá Carneiro em frente à Discoteca Vespas.

A entrega dos prémios do Cortejo Trapalhão será feita a partir das 18 horas no palco da Praça da Restauração.

Tenha ainda em atenção que, devido à realização do Cortejo Trapalhão, a Câmara Municipal do Funchal procedeu às seguintes alterações rodoviárias:

Mas nem só no Funchal se brinca ao Carnaval nesta terça-feira gorda.

Depois de, no domingo, o Carnaval ter animado o Loreto, a folia prossegue no concelho da Calheta, desta feita nos Prazeres. A partir das 14 horas, há desfile de Carnaval, com a saída a partir do adro da igreja.

No Porto Santo, o Cortejo Trapalhão tem início às 15 horas e contará com a participação de duas trupes que participam no Cortejo Alegórico de Sábado – Animad e Geringonça – que desfilarão pelas ruas da cidade, convergindo para a Praça do Barqueiro, onde a festa prosseguirá com a actuação de Cristina Barbosa.

Pelas 18 horas, haverá entrega de prémios.

Atenção às alterações na recolha de resíduos, no Porto Santo, devido à tolerância:

Às 16 horas, realiza-se o cortejo de Carnaval no Caniço. O evento prossegue com a rainha da batucada num palco montado no Largo Padre Lomelino. Todas as trupes irão ao palco e as suas rainhas ou reis irão apresentar a sua batucada.

Após esta demonstração, segue-se o DJ Afonso, DJ da casa e que faz a sua estreia em eventos do Caniço, até às 21 horas.

Haverá ainda habitual venda ambulante típica de Carnaval.

DESPORTO

09h00/ 11h00 Termina, hoje, o torneio internacional de futebol e futsal 'Porto Santo Fut'24', que juntou cerca de 600 participantes na “ilha dourada”, entre 10 e 13 de Fevereiro. As finais, dos diferentes escalões serão disputadas no Complexo José Lino Pestana e Pavilhão Multiusos. Pelas 12 horas realiza-se a cerimónia de encerramento, na Praça do Município.

Este evento, destinado às camadas de formação, é organizado pela Associação de Promoção de Eventos e Organizações Desportivas da Madeira (APEODM) em parceria com o Sporting Clube do Porto Santo. O madeirense Henrique Araújo é o padrinho do torneio, para o futebol.

RELIGIÃO

14h30 Tarde de oração diante de Jesus Sacramentado, orientada pelo cônego Pita e grupo oração cenáculo vida do Movimento Eclesial, Renovação Carismática Católica (RCC), na Igreja Paroquial de Santa Luzia, no Funchal. Pelas 18h30 será celebrada a eucaristia.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 13 de Fevereiro, Dia Internacional do Preservativo, Dia Mundial da Rádio e Dia de Carnaval:

1668 - Assinatura do tratado luso-espanhol que põe fim à guerra pela restauração da Independência portuguesa.

1692 - Massacre dos Scottish Highlanders, em Glencoe, após a recusa do juramento de fidelidade a Guilherme III de Inglaterra.

1804 - Morre Tomás de Aquino, bibliógrafo, que coligiu a primeira edição completa das obras de Luís de Camões, sob o nome Luís Francisco Xavier Coelho.

1883 - É fundada a Sociedade Cooperativa A Voz do Operário.

1888 - Sai a primeira edição do Financial Times.

1906 - Nasce George Agostinho Baptista da Silva, pedagogo, filósofo, ensaísta.

- São apreendidas as edições dos jornais O Mundo, de França Borges, e de O Primeiro de Janeiro.

1919 - É derrotada a chamada "Monarquia do Norte," proclamada no Porto, a 19 de janeiro, pela Junta de Paiva Couceiro.

1920 - A Suíça é admitida na Liga das Nações, que reconhece a "eterna neutralidade" da confederação.

1928 -- Nasce Catarina Eufémia, filha de camponeses de Baleizão, protagonista de uma das mais simbólicas lutas da região alentejana contra o Estado Novo.

1942 -- Salazar encontra-se com o ditador espanhol general Fraco, no Alcazar de Sevilha, para debaterem a neutralidade na II Guerra Mundial.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho entra em Budapeste, Hungria.

1949 - As eleições presidenciais são ganhas, como se previa, pelo candidato do regime Óscar Carmona. O candidato da oposição - Norton de Matos - desiste na véspera por não estarem reunidas as condições de liberdade exigidas a Salazar.

1963 - Entra em funcionamento o Estádio Universitário de Coimbra.

1965 - Uma brigada da PIDE assassina Humberto Delgado, na localidade espanhola de Villanueva del Fresno, perto de Badajoz. O tiro fatal é disparado por Casimiro Monteiro, e a operação chefiada por Rosa Casaco.

1974 - O escritor e dissidente Alexander Soljenitsine, Prémio Nobel da Literatura em 1970, é privado da cidadania soviética e enviado para o exílio.

1977 - Toma posse a Comissão Instaladora da Condição Feminina.

1980 - Os EUA regressam à Organização Internacional do Trabalho, que abandonaram em novembro de 1970.

1981 - O australiano Rupert Murdoch compra o jornal britânico "The Times" por 12 milhões de libras esterlinas.

1983 - Vaga de frio na Europa. Lisboa, com dois graus negativos, apresenta a temperatura mais baixa registada desde 1860.

1986 - A televisão britânica exibe as primeiras imagens, em 24 anos, do nacionalista negro sul-africano Nelson Mandela, detido pelas autoridades do apartheid desde 1962.

1991 - Guerra do Golfo. A aviação norte-americana bombardeia um abrigo antiaéreo em Bagdad, no Iraque.

1995 - O Presidente da República, Mário Soares, inaugura em Villanueva del Fresno, Espanha, o monumento, um dolmen em xisto, de homenagem a Humberto Delgado.

1998 - Hugo Inácio, adepto do Benfica, principal arguido no "caso very light", vê confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) uma pena de quatro anos de prisão por homicídio por negligência grosseira. A primeira sentença, lida a 14 de Fevereiro de 1997, ficou sem efeito depois de STJ ter decidido mandar repetir o julgamento por "insuficiência da matéria de facto", dando provimento a um recurso do Ministério Público, que defendia penas mais severas.

2000 - É publicada a última "tira" dos Peanuts, um dia depois da morte do seu criador, o "cartoonista" norte-americano Charles Schulz.

2003 - Ignacio Gracia Arregui, ou Iñaki de Renteria, 47 anos, dirigente espanhol da organização separatista Basca ETA entre 1992 e 2000, é condenado a 10 anos de prisão pelo Tribunal Correcional de Paris, França.

2004 - O diário norte-americano USA Today revela que os serviços secretos norte-americanos admitiam a possibilidade de não se encontrarem armas de destruição maciça no Iraque, três meses antes do início da guerra.

- Início da comercialização do concurso Euromilhões, em França, Espanha e no Reino Unido.

2005 - Morre, com 97 anos, Lúcia de Jesus dos Santos, irmã Lúcia.

- Os resultados oficiais das eleições de 30 de Janeiro no Iraque dão a vitória ao líder xiita Grande ayatollah Ali Sistani com cerca de 48 por cento dos votos.

2006 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, promulga a nova Lei das Rendas.

- O Irão retoma o processo de enriquecimento de urânio para fins de pesquisa em Natanz, no centro do país.

2007 - É concluído um acordo de princípio nas negociações a seis - duas Coreias, China, Estados Unidos, Japão, e Rússia -, sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. Pyongyang compromete-se a iniciar, num prazo de dois meses, o desmantelamento das instalações nucleares, em troca de ajuda económica e energética. Washington promete retirar a Coreia do Norte da lista de países apoiantes do terrorismo e levantar as sanções comerciais, se Pyongyang respeitar o acordo.

- A justiça espanhola condena a 467 anos de prisão Belén González Peñalva, membro da organização separatista basca ETA, pelo atentado de 1985, em Madrid, em que morreu um cidadão norte-americano e ficaram feridas 17 pessoas.

2008 - Uma mulher recebe um rim do marido, no primeiro transplante com um dador vivo sem relação de consanguinidade realizado em Portugal, entre cônjuges, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide (Oeiras). A intervenção cirúrgica é liderada pelo cirurgião António Pina.

- Morre, aos 92 anos, o realizador Kon Ichikawa, um dos mais antigos cineastas em atividade no Japão.

- Morre, com 90 anos, o cantor francês Henri Salvador, considerado uma das lendas vivas da "chanson française" e reconhecido guitarrista de jazz.

2009 - Morre, com 85 anos, o escritor britânico Edward Falaise Upward.

2014 - Os deputados belgas aprovam em definitivo uma lei que alarga o campo legal da eutanásia a menores atingidos por uma doença incurável, sem fixar uma idade mínima.

- O Governo aprova uma proposta de lei que procede a alterações ao Código do Trabalho, no que diz respeito à cessação do contrato por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação, mas sem acordo entre os parceiros sociais.

- Morre, com 85 anos, José Meneres Pimentel, antigo presidente do PSD, foi ministro da Justiça nos governos liderados por Francisco Pinto Balsemão.

- Morre, aos 89 anos, Agostinho André Mendes de Carvalho, dirigente nacionalista histórico angolano que deixou vasta obra literária sob o pseudónimo Uanhenga Xitu.

- Morre, com 85 anos, Ralph Waite, ator e um dos pais mais recordados na televisão norte-americana pelo seu papel em "The Waltons".

2016 - Morre, aos 66 anos, Borek Sipek, designer checo e arquiteto oficial do Castelo de Praga. Em 1994 foi cofundador da vidraria Ajeto, que fabricou, nomeadamente, os componentes em vidro para os lustres do metro do Dubai.

2017 - A imagem do assassinato do embaixador russo na Turquia, por um polícia, captada pelo fotógrafo turco Burhan Ozbilici, vence o World Press Photo 2017.

- A cantora britânica Adele vence cinco prémios da 59.ª edição dos Grammy, incluindo os três principais: álbum do ano, com "25", melhor gravação e melhor canção do ano, com "Hello", entregues no Teatro Microsoft de Los Angeles, EUA.

-- Morre, aos 93 anos, Seijun Suzuki, realizador japonês que trabalhou com cineastas como Quentin Tarantino e Jim Jarmusch e considerado o "pai" do cinema yakusa.

2018 - As autoridades sul-africanas proclamam o estado de catástrofe natural em todo o país devido à seca histórica que assola a África do Sul há vários meses a região da Cidade do Cabo.

- Morre, aos 83 anos, Henrique da Dinamarca, marido da rainha Margarida.

2019 - Morre, com 96 anos, Abigail Izquierdo Ferreira, Bibi Ferreira, atriz e encenadora brasileira.

2020 - Morre, aos 79 anos, Rajendra Kumar Pachauri, economista e cientista indiano, presidente do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas das Nações Unidas entre 2002 e 2015, organismo que em 2007 partilha o Prémio Nobel da Paz com Al Gore.

2021 - Mario Draghi toma posse como primeiro-ministro de Itália e é encarregado de formar governo após a crise desencadeada pela renúncia ao cargo de Giuseppe Conte, em 26 de janeiro.

- O Senado dos EUA absolve o ex-Presidente Donald Trump de incitação à revolta no Capitólio, pondo fim ao processo de destituição.

2023 - O coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, Pedro Strecht, anuncia que recebeu 512 testemunhos validados relativos a 4.815 vítimas desde que iniciou funções em janeiro de 2022.

- A Presidente da Moldova, Maia Sandu, acusa a Rússia de planear um golpe de Estado no país com a ajuda de cidadãos da Bielorrússia, Sérvia e Montenegro treinados por militares para levar a cabo ações violentas disfarçadas de protestos.

PENSAMENTO DO DIA

Haverá que continuar a lutar pelo imediato, companheiro Julio Cortázar (1914-1984), escritor argentino, nascido em Bruxelas, naturalizado francês

Este é o quadragésimo quarto dia do ano. Faltam 322 dias para o termo de 2024.