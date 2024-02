O Concurso Nacional de Cocktails 2024, que este se realiza no Algarve, vai contar com a participação de barmen madeirenses. Neste caso, são oito representantes da Região que rumam à competição que decorre este sábado.

O vencedor do concurso nacional representara Portugal no Campeonato Mundial de Cocktails que, este ano, vai realizar-se na Madeira, no próximo mês de Outubro.