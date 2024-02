Dançando com a Diferença leva repertório aos palcos europeus

A Companhia Dançando com a Diferença nos dias 16 e 17 de Fevereiro, pelas 19h30, vai subir ao palco do Teatro Central, em Sevilha, com 'Blasons/Doesdicon'.

A internacionalização do repertório da Dançando com a Diferença tem sido cada vez notória. Depois do DE Singel – International Arts Center, em Antuérpia, ter acolhido 'Blasons/Doesdicon' (programa duplo composto pelas obras do francês François Chaignaud e da portuguesa Tânia Carvalho) a companhia de dança marca presença no Teatro Central, em Sevilha, na próxima sexta-feira e sábado.

'Blasons', uma peça curta com cerca de 25 minutos de duração que se assume uma espécie de ritual de observação para iniciar o resto da noite, "os bailarinos não são mais os corpos estranhos, magníficos ou curiosos que passamos a observar e esquadrinhar –eles oferecem-se para nos mostrar sua maneira de brasonar o mundo, ou seja, de olhar o público para dançar um elogio ou uma sátira. O brasão torna-se então um ato de empoderamento, através do qual se recupera a legitimidade da própria percepção", explica nota enviada.

Em 'Doesdicon', um anagrama da palavra ‘escondido’, o público é convidado a entrar no universo surreal e grotesco de Tânia Carvalho, em que os corpos aparecem e desaparecem, através do trabalho dos contrastes rítmicos do corpo em deslocação ou não.

Com a duração total aproximada de 1h15, as duas peças que têm sido sempre apresentadas em duo e é com ele que a Dançando com a Diferença, com sede na Madeira, inicia a digressão europeia que leva a efeito nas próximas semanas.

Para Henrique Amoedo, fundador e director artístico da companhia de dança profissional que integra pessoas com e sem deficiência no seu elenco, “esta tour é mais um passo importante no percurso que a Dançando com a Diferença tem vindo a fazer, nas últimas décadas. O reconhecimento da qualidade do nosso repertório pelos grandes palcos nacionais e internacionais foi algo que sempre almejámos e que, aos poucos, através do crescente interesse dos programadores e do público pela representatividade de corpos não normativos em cena, é uma realidade cada vez mais próxima.”

Os intérpretes da companhia apresentam o seu trabalho em outros três destinos. 'ÔSS', a criação de Marlene Monteiro Freitas estará em cena entre os dias 22, 23 e 24 de Fevereiro no Kampnagel, em Hamburgo, regressando a palco a 8 e 9 de Março, no Rivoli - Teatro Municipal do Porto.

Os interessados devem adquirir os seus bilhetes em https://linkme.bio/dancandodiferenca?fbclid=IwAR2RVVs3OpzvxAn6cKg7SS4wVONHL aeZdY8CrhA6rPP2lwNHlN5A1lVNotc .