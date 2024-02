Camacha acolhe Campeonato da Madeira de Poomsae

O Pavilhão da Camacha acolhe, no próximo dia 17 de Fevereiro, o Campeonato da Madeira de Poomsae, nos escalões de infantis e cadetes/juniores.

Numa iniciativa da Associação de Taekwondo da Madeira, são esperados cerca de 30 atletas, do CS Maritimo, do CD Unidos da Camacha, do CD Mar e Serra e do CD MadTornados.

Neste campeonato serão apurados os campeões da Madeira de Poomsae, atletas irão apresentar individualmente duas poomsae (formas técnicas) que serão avaliadas pela perfeição das técnicas apresentadas, a força, a velocidade e flexibilidade das mesmas. Vai ser usado o sistema de pontuação electónico pelos juízes de técnica igual ao usado nos campeonatos nacionais.