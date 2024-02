Jovem ferido em despiste de BTT

Um jovem com cerca de 30 anos, de nacionalidade estrangeira, ficou ferido, esta manhã, após despistar-se de BTT no Parque Ecológico do Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para esta ocorrência, pelas 10h35, mobilizando quatro elementos, um veículo de apoio e uma ambulância.

A vítima, que apresentava uma suspeita de fractura em uma das mãos e vários golpes na face, foi transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.