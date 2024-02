PS quer mais verbas para os bombeiros do Porto Santo

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Porto Santo, Miguel Brito, defende um reforço dos apoios da autarquia à Associação Humanitária dos Bombeiros do Porto Santo.

Na reunião camarária de hoje, Miguel Brito votou contra o protocolo proposto pelo executivo municipal, por considerar que o valor do apoio estipulado no contrato em questão é "manifestamente insuficiente".

Entendemos, perante aquelas que têm sido as escolhas do Município, que este era o momento para haver um aumento de verbas para esta que é a associação com maior sentido de responsabilidade social e civil no Porto Santo Miguel Brito, vereador do PS no Porto Santo

Na mesma ocasião, o vereador socialista vincou que os Bombeiros do Porto Santo não têm outras fontes de rendimento a não ser as verbas do Governo Regional e da edilidade local, pelo que "é essencial que haja um reforço dos apoios" para que a Associação possa fazer face às despesas.