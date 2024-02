JPP quer "verbas do PRR passadas a pente fino"

Numa actividade de contacto e de atendimento na Calheta, Élvio Sousa, líder do JPP, afirmou hoje que ele próprio já requereu “com carácter de urgência, ao Secretário Regional das Finanças uma relação de todos os investimentos do PRR no sector da habitação e alojamento.

“Recordo que esse pedido já havia sido concretizado antes da mega operação do DCIAP, e que importa, agora, intensificar e passar a pente fino todas as verbas da Bazuca na construção da habitação na Madeira”, afirmou Élvio Sousa.

E acrescentou: “perante a demora em ter respostas concretas, nomeadamente por parte da Comissão de Acompanhamento do PRR, que não deixa de ser uma comissão de 'amigos' para fiscalizar o trabalho dos 'amigos', e aos atrasos deliberados fabricados na própria comissão especializada da assembleia, está na altura de colocarmos tudo cá fora, para toda a população ver onde estão a ser usadas as verbas da Bazuca na habitação. Por isso, todas as verbas da Bazuca na Habitação têm de ser passadas a pente fino, em específico todas aquelas notícias pouco claras de T1 ou T2 custarem 160 mil euros, com valores a 30% abaixo do mercado e em terrenos cedidos pela Região. Tudo muito estranho. Muito opaco e pouco transparente”, refere o partido, em nota enviada à imprensa.

Procedendo à entrega de uma mensagem do JPP à população, Élvio Sousa reiterou que “fica cada vez mais claro que o PSD/CDS recusaram uma comissão parlamentar para fiscalizar os fundo da Bazuca, pois importava nomear uma Comissão de amigos de confiança, com escassa intervenção e muito pouco a clarear de transparência”.