Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode com inscrições até 31 de Março

As inscrições para o Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode'2024 decorrem até ao dia 31 de Março. Este concurso é da responsabilidade do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode e visa distinguir e premiar os melhores estudantes portugueses das áreas performativas.

De acordo com nota à imprensa, o concursa destina-se a estudantes matriculados nas escolas de música portuguesas, nos níveis básico e secundário, com idade até os 19 anos, excepto alunos de canto que poderão apresentar-se até aos 23 anos, excluindo-se candidatos a frequentar o ensino superior.

Há três categorias a concurso: solistas, concerto e Música de câmara / Combo de Jazz. Os calendários das provas e ensaios serão divulgados, no site do Concurso, até ao dia 19 de Abril e no dia 21 de Junho, respectivamente.

As provas decorrerão no período compreendido entre os dias 10 e 12 de Julho e os resultados das mesmas anunciados no próprio dia e publicados no site.

Este concurso culminará com um ‘Concerto de Laureados’, de entrada gratuita, agendado para o próximo dia 14 de Julho, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, num evento em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal. Todas as informações estão disponíveis no site do concurso.