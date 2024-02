Conheça as capas dos jornais nacionais

Público:

- "França e Países Baixos querem deter crianças migrantes nas fronteiras da UE"

- "Natação. Ouro e história: Diogo Ribeiro ficou com tudo nos Mundiais"

- "Programas eleitorais: PS quer reter médicos, AD propõe incentivos"

- "PS defende subida nas pensões com base na massa salarial. AD estuda caminhos"

- "PS aposta em explicações e AD na fusão do 1.º e 2.º ciclos"

- "Resultados de 2023: Galp consegue lucro recorde de mil milhões de euros"

- "Abusos sexuais: 'Igreja foi e continua a ser incapaz de lidar com a situação'"

- "Expropriação: Erro de 1970 custa mais de um milhão aos cofres de Lisboa"

- "Futebol: FC Porto perde em Arouca e fica a sete pontos dos rivais de Lisboa"

- "Entrevista: Para Ventura, pensões sobem só se PIB crescer entre '3% a 5%'"

Jornal de Notícias:

- "Euromilhões distribui em prémios metade do que portugueses gastam"

- "Gigante: Diogo Ribeiro faz história e conquista o primeiro ouro luso num mundial de natação"

- "Museu do Porto vai morar no Palácio de S. João Novo"

- "Trabalho: Mineiro e dois operários morrem em acidentes"

- "Energia: Galp paga menos de 50 milhões por lucros excessivos"

- "Futebol: Tatuagem iliba benfiquista proibido de entrar em estádios"

- "Legislativas 2024: Médicos rejeitam ficar amarrados ao SNS"

- "Escassez de professores é o grande desafio na Educação"

- "Montenegro vs. Ventura: o idiota útil e o grau zero"

- "Liga: Raça arouquesa bate dragão sem chama"

Diário de Notícias:

- "Droga: Tráfico e consumo a céu aberto aumentam no Vale de Alcântara"

- "Diogo Ribeiro é campeão do mundo e já pisca o olho aos Jogos Olímpicos"

- "As fotos esquecidas do Carnaval do Rio"

- "Onde estava há 50 anos? Virgílio Castelo"

- "Investigação: PS exige reunião sobre suspeitas de corrupção na Câmara de Ovar e fala em 'promiscuidade'"

- "Gaza: Reféns resgatados quando Biden mostra impaciência com Netanyahu"

- "Economia: Lucros da Galp atingem recorde de mil milhões"

inevitável:

- "intransmissível: 'Dona Rosa, chegou a sua filha'"

- "Dia Mundial da Rádio: O anúncio da sua morte foi manifestamente exagerado"

- "Primeiro face à televisão, depois face à internet, a rádio soube sempre reinventar-se e as audiências mostram bons números"

- "António Sala: 'Enquanto a televisão nos vende a cara, a rádio vende a alma'"

- "Pão com Manteiga, Companheiros da Alegria, Quando o Telefone Toca, Rock and Stock, Em Órbita, Página 1, Febre de Sábado de Manhã, Parodiantes de Lisboa, Bola Branca e Oceano Pacífico: os programas da nossa memória"

- "Carlos Cruz: 'Na primeira emissão do Pão com Manteiga, ligaram para a rádio a perguntar se eu estava bêbedo ou drogado'"

Correio da Manhã:

-"Lucros da Galp dão milhões à família Amorim. Ganhos da empresa ultrapassam três milhões por dia. Subida dos dividendos dá 149 milhões a clã que é principal acionista"

- "Sandra apanhada: Mulher de 'Macaco' confessa terror..."

- "Arouca 3-2 FC Porto: Dragão cai e fica a 7 pontos dos rivais"

- "Vítimas de Raquel Godinho: Banco chama lesados de burla na Ericeira"

- "Super Bowl: Taylor Swift brilha no futebol americano. Namorado da estrela conquista título"

- "Diogo Ribeiro é campeão do mundo. Faz história na natação"

- "Melhor época: Sucesso do Sporting desperta Trincão"

- "Empate em Guimarães: Decisões de Schmidt irritam benfiquistas"

- "Entrevista à CMTV: Rui Rocha quer ser parceiro viável da AD"

- "Minho: Catequista alicia rapaz para encontro sexual"

- "Dia trágico: Acidentes de trabalho matam três pessoas no Alentejo"

O Jogo:

- "Nasceu uma lenda. Diogo Ribeiro vence final dos 50 metros mariposa e sagra-se campeão do mundo aos 19 anos. Histórico: primeiro ouro mundial para Portugal na modalidade. 'Início não foi bom, mas estou feliz'"

- "Marcelo Rebelo de Sousa: 'Feito que muito orgulha os portugueses'. António Costa: 'Continua a fazer história com as cores nacionais'. Rui Costa: 'Um orgulho e emoção enormes para a família benfiquista'"

- "Arouca-FC 3-2 Porto Fulminados pela febre amarela. Dragões foram surpreendidos logo no 1.º minuto e nunca se recompuseram"

- "Conceição: 'Houve mérito do Arouca e pouco mérito meu'"

- "Equipa contestada na chegada ao Porto"

- "Tribunal unânime: penálti perdoado a Esgaio por falta sobre Galeno [57']"

- "Benfica: Di María na mira da APAF. Participação ao CD na sequência das críticas a Luís Godinho"

- "Schmidt deu 45' de avanço no Minho, dizem ex-jogadores"

- "Sporting: Ataque de calibre Champions. Leão tem a melhor média de golos/jogo das principais ligas europeias"

- "Processos disciplinares a Neto e Essugo"

- "Braga: Defesa de cristal. Só em 94/95 os guerreiros foram batidos mais vezes à 21.ª jornada"

A Bola:

- "Menino de ouro: Diogo Ribeiro, 19 anos, campeão do mundo de 50 metros mariposa. 'Não tenho palavras neste momento... Não parti bem mas depois nadei com o coração'"

- "FC Porto: Título é uma miragem para o dragão"

- "Arouca 3-2 FC Porto. Sérgio Conceição: 'Pouco mérito do treinador do FC Porto'"

- "Sporting: Renovação de Eduardo Quaresma ganha forma. Defesa termina contrato em 2025"

- "Benfica: Árbitros querem castigo para Di María"

- "Internacional: Costa-marfinense Haller venceu o cancro e venceu o CAN"

Record:

- "Arouca 3-2 FC Porto: Desnorte. Dragão volta a perder e fica a 7 pontos dos rivais. Benfica 52, Sporting 52, FC Porto 45, SP Braga 40, V. Guimarães 40"

- "Conceição: 'Houve demérito do treinador do FC Porto'"

- "Natação: Diogo Ribeiro faz história nos 50 metros mariposa. Campeão do mundo: 'Esta primeira medalha de ouro para Portugal é incrível'"

- "Sporting: Força destruidora. Ataque arrasador encanta Alvalade"

- "Casas de apostas colocam leão à frente na corrida ao título"

- "Benfica: Di María arrisca suspensão. APAF faz queixa e argentino pode falhar 1 a 4 jogos. A frase em causa: 'Estamos a jogar contra todos'"

- "Schmidt questionou Luís Godinho sobre eventual mão de Jorge Fernandes no penálti do Vitória"