Ulisses de regresso ao onze do Nacional

O Nacional entra em campo daqui a pouco, no Estádio da Madeira para defrontaro Lank Vilaverdense em jogo agendado da 21.ª jornada da Liga Sabseg (II Liga).

Nesta partida agendada para as 14 horas, o técnico Tiago Margarido apenas fez uma mudança na equipa inicial, e isto no que concerne ao último jogo realizado pelos alvinegros, que foi diante do Torreense onde venceram por 2-1.

Assim sendo para este encontro de destacar o regresso ao eixo da defesa de Ulisses por troca com Jordi Pola.

O onze alvinegro é o seguinte: Lucas França, João Aurélio, Paulo Víctor, Ulisses, José Gomes, Danilovic, Luís Esteves, Witi, Carlos Daniel, Gustavo Silva e Chuchu Ramirez.

A formação do Lank Vilaverdense apresenta-se com: Rogério, Batista, Laércio, Carlos Freitas, Marivam, Lénio, Ericson, André Soares, Caiado, Gonçalo Teixeira e Bruno Silva,

De referir que o Nacional ocupa actualmente o terceiro lugar da classificação com 37 pontos, enquanto o Vilaverdense está no 16.º posto com 17 pontos - mas será retirado um ponto no final do campeonato devido a incumprimentos salariais.