Comissão Regional de Acompanhamento do PRR vai manter a reunião em Março

Vai manter-se a reunião da Comissão Regional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência na Madeira, a acontecer no próximo dia 25 de Março, revelou ao DIÁRIO Duarte Pitta Ferraz, presidente deste órgão consultivo criado pelo Governo Regional. O encontro terá lugar no Palácio do Governo, na Avenida Zarco, e vai incluir uma ida ao terreno para visita a algumas obras.

O cancelamento chegou a ser ponderado devido à crise política que a Madeira atravessa. Mas depois de consultados os conselheiros independentes e a presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional, que gere o PRR na Região, houve consenso de que o encontro deveria seguir, adiantou o presidente da Comissão. “Vamos realizá-la, independentemente do que possa acontecer”, afirmou. “A situação política está em processo evolutivo”, analisou.

"Se a situação política condiciona as políticas públicas, temos de viver com isso, não há razão para não realizarmos” Duarte Pitta Ferraz

Esta será a 6.ª reunião desde a criação deste grupo em 2021, órgão de carácter consultivo destinado a acompanhar a execução dos investimentos, recomendar alterações que visem oportunidades de melhoria, com o objectivo de promover a boa execução do PRR na Madeira. Lá estão conselheiros ligados ao Governo por inerência de funções e outros independentes, de áreas estratégicas.

A agenda de trabalhos está a ser preparada, os trabalhos decorrerão ao longo de todo o dia. Será realizada a visita a três obras, de entre as mais avançadas ou as mais atrasadas, “a ver se há algo a fazer em termos de recomendações”, deu conta o presidente do grupo. Neste momento Duarte Pitta Ferraz ainda não tem informação sobre quais serão.

Na parte do dia reservada ao trabalho no gabinete, a Comissão vai ouvir o ainda secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, que se mostrou disponível para a habitual meia hora de esclarecimentos sobre o processo de execução do PRR e para responder a questões que a Comissão tenha. Mas deixou já claro que nada dirá sobre questões políticas.

Deste encontro, o último foi a 15 de Setembro do ano passado, sairá também um relatório, que começa logo a ser trabalhado, sobre o acompanhamento do processo, o lançamento de avisos, os constrangimentos que se estão a verificar ou não nos objectivos e marcos estabelecimentos pela Comissão Europeia e sobre o resultado das auscultações aos que levam os projectos no terreno para averiguar as dificuldades. O documento incluirá recomendações ao Governo Regional e à Comissão Nacional de Acompanhamento, bem como o seguimento das recomendações deixadas pelo relatório anterior. Duarte Pitta Ferraz acredita que o documento orientador estará disponível entre quatro a seis semanas após a reunião.

O relatório é depois enviado para o secretário regional de Finanças, com cópia para o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos, e para o Tribunal de Contas, que depois envia para a Secção Regional da Madeira. É enviado ainda à Estrutura de Missão Recuperar Portugal e a quem o secretario regional de Finanças considerar adequado.

“O ano passado foi desafiante porque se andou a negociar a reprogramação do PRR”. Este ano também deverá ser pelo impacto da crise política no cumprimento das metas. O objectivo é trabalhar para “mitigar e minimizar os riscos de incumprimento”. Mas o impacto será sentido, deixou claro.

Em entrevista ao DIÁRIO, publicada na última quarta-feira, PItta Ferraz alertou para o risco da crise política que deixa a Região em regime de duodécimos poder vir a comprometer o calendário dos investimentos públicos, deixando claro que "não vai haver uma grande expectativa de que vai haver uma flexibilidade muito grande em termos de prazos".

A Comissão Regional de Acompanhamento é constituída pelo presidente e por outras 14 pessoas, sete indicadas pelo Conselho de Governo, nas áreas dos assuntos sociais, saúde, ambiente, energia, educação, tecnologia e modernização administrativa; o presidente do Conselho Económico e da Concertação Social; dois membros não governamentais designados por este, um deles representativo do sector empresarial; um da autoridade ambiental; um da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social, um da coordenação dos Fundos Europeus Regionais e um nomeado pelo secretário regional das Finanças.