Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode vai dar palco aos "talentos emergentes"

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) celebraram, esta manhã, um protocolo de cooperação para a realização do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode, que se realiza na segunda semana de Julho, e que vai distinguir o talento emergente.

O concurso, anteriormente denominado 'Concurso Infanto Juvenil do Conservatório', nesta sua 17.º edição ganha não só uma nova designação, como também uma nova dimensão ao abrir as suas portas a participantes de outros conservatórios do país, e não apenas da Madeira.

"Acima de tudo, o objectivo passa por dar palco aos nossos alunos, mas também juntar alunos de fora da Madeira, porque é nesta interacção dos vários conservatórios que eles crescem todos", sublinhou Carlos Gonçalves, presidente do Conservatório da Madeira, que explicou ainda que os premiados, nas diversas categorias e escalões, vão posteriormente ter a chance de participar no Concerto dos Laureados, no dia 14 de Julho, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

"Vão ser todos os primeiros classificados, desde os mais pequenos aos mais velhos, a tocar nesse concerto. E, eventualmente, a Orquestra Clássica, através do seu director artístico, Norberto Gomes, vai escolher aqueles que ele acha, pelos instrumentos e pelas obras, que podem depois vir a tocar na temporada seguinte com a Orquestra", esclareceu.

Para nós a realização deste concurso é muito positivo para a formação dos jovens. Primeiro, eles dão-se a conhecer. Segundo, acabam por despertar o interesse dos membros do júri. Terceiro, estes jovens acabam por criar aqui redes de contacto que numa outra situação normal não aconteceria. E, finalmente, trata-se de uma experiência muito benéfica para os participantes na medida em que eles aprendem a lidar com os triunfos e também com as derrotas. Vanda Franca, presidente da ANSA

As inscrições para o 'Concurso Infantão Juvenil do Conservatório' decorrem até ao próximo dia 31 de Março.