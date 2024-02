Cada residência tem características muito próprias e um design específico que abrange a decoração de todo o espaço. Assim, a sua casa-de-banho não tem de ser apenas uma área funcional da sua casa. Deixamos-lhe algumas dicas para que a possa transformar num local de relaxamento e tranquilidade.

Cores suaves - Escolha uma paleta de cores suaves, de modo a promover a calma e serenidade. Tons suaves como branco, azul claro, verde água e o cinza são ideais para curar uma atmosfera relaxante. Adicione alguma cor através do recurso a acessórios decorativos como toalhas e/ou tapetes.

Materiais de qualidade - Ao selecionar os revestimentos, pavimentos, móveis e acessórios - em especial no que concerne a torneiras e metais - para a sua casa de banho, opte por materiais de melhor qualidade . Além de serem escolhas mais elegantes, apresentam uma maior durabilidade, o que se reflete no investimento a longo prazo.

Iluminação adequada - A iluminação desempenha um papel fundamental para a criação de um ambiente agradável. Pode optar por uma combinação geral, iluminação de destaque, ou a combinação de ambas. Considere, ainda, a instalação de luzes reguláveis de modo a curar diferentes ambientes.

Acessórios decorativos - Finalize a decoração da sua casa-de-banho com acessórios cuidadosamente seleccionados. Escolha peças que complementam o estilo e a paleta de cores aplicadas.

Independentemente das preferências, ao escolher as cores e o estilo para a sua casa-de-banho é importante considerar a dimensão do espaço, a iluminação disponível e o estilo arquitectónico geral da casa.

Na Casa Santo António vai encontrar tudo o que precisa para remodelar a sua casa-de-banho.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.