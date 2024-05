Trânsito bastante calmo para início de semana

Bom dia. A semana começa com trânsito bastante calmo para o que é habitual e, a esta hora, pouco ou nenhum congestionamento. Pelo menos não como tem ocorrido nos principais pontos mais complicados.

Tanto na Via Rápida como nos acessos ao centro do Funchal, não se passa nada de extraordinário, sobretudo na zona da rotunda do Hospital que é praticamente uma obrigação haver congestionamento.

É que apesar de muito trânsito, tudo continua a correr 'sobre rodas', sem muitas paragens, sem acidentes, sem avarias, pelo menos até perto das 8h15.