Pedra elogia “excelente” trabalho do Clube Desportivo 1º de Maio

A presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Cristina Pedra, elogiou hoje o “excelente” trabalho do Clube Desportivo 1.º de Maio, nomeadamente na área da formação.

“É uma colectividade com uma presença muito forte na cidade do Funchal", disse durante a cerimónia de entrega de prémios referente ao Torneio Professor Eleutério de Aguiar, que decorreu em simultâneo com as celebrações dos 99 anos do clube, que foi fundado a 1 de Maio de 1925.

E acrescentou: "Quero felicitar o excelente trabalho feito, sobretudo na área da formação".

A autarca reiterou a aposta do município do Funchal no apoio ao clube, aos jovens atletas e ao desporto, no âmbito Programa Jovem Atleta que, este ano, passou de 15 euros para 20 euros por atleta, até aos 15 anos, além de sublinhar o apoio que é dado ao abrigo do associativismo.

Cristina Pedra assumiu o compromisso da CMF, dentro do apoio ao associativismo”, ajudar o clube a “comemorar dignamente” os 100 anos no próximo ano.