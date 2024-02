Primeiro módulo lunar privado descola dos Estados Unidos

O primeiro módulo privado com destino à Lua, o Nova-C, conhecido por Odysseus, descolou hoje da Florida, no sudeste dos Estados Unidos, disse a empresa responsável pela missão, Intuitive Machines.

O lançamento da missão IM-1, que tinha sido adiado na manhã de quarta-feira devido a anomalias durante o processo de carregamento de metano, aconteceu à hora programada, 01:05 (06:05 em Lisboa) do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral.

O Odysseus, equipado com um sistema de propulsão alimentado por uma mistura de oxigénio e metano, descolou no interior do foguete SpaceX Falcon 9 e, uma vez em órbita, separou-se do foguete e seguiu em direção à Lua.

Caso o Odysseus consiga pousar na superfície lunar, algo que a NASA prevê para 22 de fevereiro, será também o primeiro módulo norte-americano a pousar na Lua em mais de 50 anos, desde a missão Apolo 17, em 1972.

O principal objetivo da missão é levar seis cargas da NASA com instrumentos para pesquisas e testes tecnológicos ao polo sul da Lua, região que permanece inexplorada, o que facilitará o trabalho das tripulações das futuras missões Ártemis.

O pouso será junto ao maciço Malapert, a cerca de 300 quilómetros do polo sul da Lua, uma área "cheia de incerteza", de acordo com especialistas da NASA, que acreditam ser composta por material das terras altas lunares, semelhante ao local de pouso da Apolo 16.

O Odysseus terá cerca de sete dias para terminar as operações antes da noite lunar chegar ao polo sul e deixar o módulo sem energia, disse a Intuitive Machines, empresa com sede no Texas (centro-sul).

Graças à carga útil do módulo, a agência aeroespacial norte-americana será capaz de estudar o clima espacial e as interações da superfície lunar e testar tecnologias de poiso de precisão para futuros sistemas de navegação autónomos.

Em janeiro, o módulo lunar Peregrine, da empresa Astrobotic, não conseguiu navegar em direção ao satélite terrestre logo após descolar também do Cabo Canaveral e incendiou-se ao entrar na atmosfera terrestre 10 dias após o lançamento.

A missão Peregrine One foi lançada em 08 de janeiro no novo e poderoso foguete Vulcan Centaur, da United Launch Alliance, mas em poucas horas começou a perder energia.

Embora os engenheiros da Astrobotic tenham trabalhado para salvar a missão, a nave espacial ficou sem energia para alcançar a superfície lunar e tornar-se na primeira nave norte-americana a pousar na Lua desde 1972, quando foi concluído o programa Apollo.

Tanto o Peregrine como o Odysseus Peregrine foram desenvolvidos no âmbito do programa Commercial Lunar Payload Services da NASA, com o qual contrata empresas aeroespaciais para enviar testes ao satélite da Terra.