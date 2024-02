"Maioria parlamentar não pode ser desbaratada", afirma Cunha e Silva

O PSD-Madeira foi o último partido a ser recebido pelo Representante da República para a Madeira. A comitiva, composta pelo líder da bancada parlamentar, Jaime Filipe Ramos, o presidente do conselho regional do PSD, João Cunha e Silva e o presidente do conselho de jurisdição, Rui Abreu, levou a Ireneu Barreto as soluções dos social-democratas para a crise que se instalou após a investigação judicial na Madeira.

À saída, João Cunha e Silva disse que a "maioria parlamentar não pode ser desbaratada" e que cabe ao Representante da República decidir. Certo é que, no momento em que seja conhecida a decisão, o PSD, e reunida a comissão política de emergência, "no mesmo dia estará em condições de apresentar um novo governo".

"No prazo de um ou dois meses a Madeira estará a funcionar", garantiu o social-democrata, reiterando que a Região "não precisa de uma situação de ingovernabilidade", com todos os prejuízos que isso acarreta para a população e para a economia.

Quanto a nomes, os mesmos serão a seu tempo conhecidos, mas sempre dependendo da decisão do Representante da República.