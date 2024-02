Alterações na recolha de lixo devido à tolerância de Carnaval no Porto Santo

Na sequência da tolerância de ponto, concedida pelo Governo da Madeira na terça-feira de Carnaval e na quarta-feira seguinte de manhã em todos os serviços, institutos e empresas públicas sob sua tutela, a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, informa que se registarão as seguintes alterações nos serviços de recolha de resíduos no município do Porto Santo.

Assim, e de acordo com a nota remetida às redacções, a recolha de resíduos selectiva de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à terça-feira (dia 13 de Fevereiro), será adiada para a quarta-feira (dia 14 de Fevereiro), com início às 13 horas.

Do mesmo modo, a recolha de resíduos selectiva de vidro (ecoponto verde), habitual também terça-feira, será adiada será para quarta-feira, a partir das 13 horas.

Relativamente à recepção de resíduos, informa-se que no dia 13 de Fevereiro, o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estará encerrado.

No dia 14 de Fevereiro, Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS), recepcionará resíduos, das 13 às 17 horas.