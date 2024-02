Público delirou com concerto de Carnaval da OCM que foi bastante interactivo

O Centro de Congressos da Madeira recebeu, hoje, o famoso concerto de Carnaval da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), que esteve sob orientação do maestro madeirense Luís Andrade.

Neste espectáculo predominou a criatividade musical, aliada aos disfarces de todos os participantes, músicos e público.

A interacção do maestro com o público - sobretudo turistas - foi uma constante, não tendo faltado os temas da actualidade, nomeadamente políticos e, claro, as gargalhadas.

O público teve a oportunidade de dar uma volta ao mundo através de um programa constituído por algumas das composições mais célebres, nomeadamente de Mykola Lysenko, Julius Röntgen, C. Gounod, Heitor Berlioz, Amilcare Ponchielli, Liu Tieshan & Yuan Mao, Carlos Gardel e Arturo Márquez”.

Neste espectáculo da OCM participaram 57 instrumentistas, através da parceria entre a entidade gestora da Orquestra (Associação Notas e Sinfonias Atlânticas) e o Conservatório – Escola das Artes da Madeira. De referir que 13 são alunos do Curso Profissional de Instrumentista e 14 do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea. A área logística do espectáculo contou igualmente com 10 alunos do Curso Profissional de Instrumentista, todos do Conservatório.

O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, constituído por 18 elementos, actuou igualmente neste evento, cujo formato existe há duas décadas por intermédio do então maestro titular Rui Massena.