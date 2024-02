O rei 'mais doce' do Carnaval da Madeira

Há 30 anos que Tibúrcio Azevedo reina no Carnaval da Madeira. O Explicador de Matemática volta a ser o Rei na trupe Os Cariocas.

O folião de peso do carnaval madeirense tem a particularidade de distribuir 'moedas de chocolate' só longo do percurso - atirando-as para o público. Este ano não será excepção. Adquiriu mais de 132 kg das 'doces moedas', sendo que este sábado conta atirar 55 kg entre a Avenida Sá Carneiro e a Praça da Autonomia. As restantes estão reservadas para amanhã, no cortejo a ter lugar no Porto Moniz, e na segunda feira à noite, no corso carnavalesco de Câmara de Lobos.

Trata-se de investimento pessoal, que este ano ascendeu a 1500 euros.

À reportagem do DIÁRIO, o 'monarca' Tibúrcio revela que só nos dois primeiros anos de 'reinado' foram rebuçados 'flocos de neve' distribuídos pelo público.

O também vice presidente da Escola de Samba 'Os Cariocas' às 19 horas já marcava presença na Avenida, apesar do seu grupo este ano ser o penúltimo a entrar no desfile, certamente já depois das 21 horas.