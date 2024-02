Brigada de limpeza da autarquia do Funchal já está no terreno para limpar a cidade

A brigada de limpeza da Câmara Municipal do Funchal (CMF) já se encontra a fazer a limpeza dos resíduos na Avenida do Mar, onde decorreu cortejo alegórico, que levou milhares até à baixa do Funchal.

A CMF já havia noticiado que estariam de serviço cerca de 80 trabalhadores e 19 viaturas, tais como 5 auto-varredouras, 3 auto-tanques, 2 mini-motas, 5 viaturas de caixa aberta e 4 viaturas de recolha de resíduos.

A rápida intervenção da equipa foi aplaudida, sobretudo por turistas.

A presidente da CMF, Cristina Pedra, fez questão de cumprimentar todos os funcionários.

Com a abertura do Mercadinho de Carnaval na Avenida Arriaga e os cortejos envolvendo crianças dos estabelecimentos de ensino da Madeira, o Departamento de Ambiente da autarquia redobrou a limpeza do espaço, bem como a recolha de resíduos.