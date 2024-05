Escola de Santo António promove a sua 16.ª Semana da Europa

O clube europeu da Escola EB/PE de Santo António e Curral das Freiras realiza a 16.ª Semana da Europa entre os dias 6 e 10 de Maio, com o propósito de promover o exercício da cidadania europeia e transmiti-lo, por todos os meios ao seu alcance, aos outros membros da comunidade.

Proposto pela Rede Nacional de Clubes Europeus, o tema deste ano é 'Eleições europeias, uma voz jovem para a Europa', e estão previstas várias palestras e eventos, de forma a incentivar a importância da participação dos jovens e crianças.

Além das palestras - 'A Democracia e a importância do voto' / 'Os jovens, as eleições e os valores da União Europeia (UE)' / 'Porquê votar?' / 'Viver em democracia e liberdade' / 'A importância da UE para a paz' - também haverá actuações artísticas com o grupo de fados de Coimbra (FATUM), uma mostra de artes circenses (Escola de Dança), uma Tertúlia Literária e uma sessão de contos 'Lenda da Europa'.

Os trabalhos dos alunos, relativos ao tema, no âmbito da disciplina de Cidadania, encontram-se em exposição. Haverá, também, uma visita de estudo à Assembleia Legislativa da Madeira.

No dia 9, o Dia da Europa, realiza-se ainda o desfile das bandeiras dos países membros e a entoação dos hinos da UE, de Portugal e da Região Autónoma da Madeira, com a participação de Vânia Fernandes e dos alunos do 2.º ciclo.

A Semana da Europa, organizada pelo clube europeu, tem o apoio do Núcleo de Modalidades Artísticas, da Biblioteca e dos grupos disciplinares 200, 300, 330, 400 e 420, com a participação directa dos alunos de 19 turmas.