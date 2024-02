O Mercedes SLK 200 Kompressor Edition é uma combinação deslumbrante entre estilo, potência e sofisticação. Este veículo é um verdadeiro ícone onde estão incluídos diversos extras de fábrica. No exterior deparamo-nos com linhas aerodinâmicas que lhe dão um estilo desportivo e intemporal.

Sob o capô, o modelo Kompressor Edition de 2007 tem um motor de 1.8 com 163 cavalos e uma caixa manual de 6 velocidades. A aceleração responsiva e a agilidade nas curvas proporcionam uma experiência de condução emocionante.

Na cabine encontramos materiais de qualidade projectados a pensar no conforto dos ocupantes do veículo como os estofos em pele, compartimentos de arrumação e um volante multifunções.

Graças à capota retrátil é possível experimentar uma nova liberdade de condução através do toque de um botão que lhe permite desfrutar do clima agradável da melhor forma.

