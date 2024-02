Veja como decorre o cortejo alegórico no Funchal

O cortejo alegórico está a decorrer no Funchal sob o olhar atento de milhares de pessoas.

Sob o tema ‘Noites Mágicas nas Avenidas’, desfilam 13 trupes e um total de 1.600 participantes.

Eis o tema e a ordem de saída de cada grupo: ‘O Beijo do Sol e da Lua’ - João Egídio Rodrigues; ‘Reis do Carnaval’ - Escola de Samba Caneca Furada; ‘Jogo de Sedução’ - Associação de Animação Geringonça; ‘Arena’ - Associação Animad; ‘Animação e Folia’ - Associação Musical, Cultural e Recreativa e Coro de Câmara de Lobos (Turma do Funil); ‘O Sal da Vida’ - Associação Cultural Império da Ilha; ‘Fénix’ - Associação Fitness Team; ‘Cor Matriz’ - Sorrisos de Fantasia; ‘O Sonho, a Magia e as personagens da noite’ - Tramas e Enredos - Associação; ‘Oceanos de Folia’ - Associação de Batucada da Madeira; ‘A Magia das Pedras Preciosas’ - Associação Palco D’Emoções - Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba; ‘Boémia’ - Os Cariocas - Associação Cultural e Recreativa, Escola de Samba; e ‘Madeira, uma Avenida de Luz e Cor’ - Associação de Animação Nuvem d’Afectos.

O desfile começou na Avenida Francisco Sá Carneiro, seguindo pela Rotunda Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), até à Praça da Autonomia.